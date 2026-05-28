Sabalenka ve Gauff, Fransa Açık'ta 3. turda!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Fransız Elsa Jacquemot'yu 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvanın son şampiyonu ABD'li Coco Gauff (4), Mısırlı Mayar Sherif'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle geçti.

Erkeklerde ABD'li Ben Shelton (5), Belçikalı Raphael Collignon'a 6-4, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek turnuvaya veda ederken, İtalyan Flavio Cobolli (10), Çinli Yibing Wu'yu 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.