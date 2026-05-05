        Melisa Sabancı Tapan'dan yapay zeka odaklı yeni platform

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan tarafından hayata geçirilen AI.SU'nun videocast/podcast serisi izleyiciyle buluştu. Yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir gelişme değil, toplumsal ve varoluşsal bir dönüşüm olarak ele alan platform; "Teknolojik hızın içinde insan olarak neyi korumak istiyoruz?" sorusuna yanıt arıyor

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:10
        Melisa Sabancı Tapan'dan yapay zeka odaklı yeni platform

        Melisa Sabancı Tapan’ın liderliğinde ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin katılımı ve desteğiyle hazırlanan AI.SU, yapay zekâ çağında değerler sistemini, karar alma süreçlerini ve insan ilişkilerini farklı disiplinlerin merceğinden tartışmaya açan bir oluşum olarak konumlanıyor. Bu oluşumun ilk çıktısı olan videocast/podcast serisi ise 30 Nisan itibarıyla yayına girdi. Teknik jargonlardan arındırılmış diliyle hazırlanan seri, yapay zekâ tartışmalarını geniş kitleler için daha erişilebilir kılmayı hedefliyor.

        “Mesele yalnızca teknolojinin ne kadar ilerlediği değil, bu hızın içinde insan olarak neyi koruyacağımız”

        Yapay zekâ ve toplum ilişkisinin hem insani hem de varoluşsal açıdan kritik bir eşik olduğuna dikkat çeken Melisa Sabancı Tapan, şunları söyledi: “Bugün yapay zekâyı konuşurken çoğu zaman hızdan, verimlilikten ve kapasiteden söz ediyoruz. Oysa asıl mesele, bu teknolojik dönüşümün içinde insan olarak neyi koruyacağımız. Empatiyi, şefkati, hakkaniyeti, insan onurunu ve gerçek bağ kurma kapasitemizi birlikte taşıyıp taşıyamayacağımızı konuşmamız gerekiyor. AI.SU’yu bu yüzden önemsiyorum. Amacımız, yapay zekâyı yalnızca uzmanların değil, daha geniş toplum kesimlerinin de anlayabildiği, takip edebildiği ve üzerine düşünebildiği bir mesele haline getirmek. Çünkü insan kalabilmek; sadece teknolojiyi geliştirmekle değil, onunla nasıl bir gelecek kurmak istediğimize birlikte karar verebilmekle mümkün.”

        Ekonomiden psikolojiye, popüler kültürden günlük yaşama yapay zekâ

        Yapay zekâyı yalnızca teknoloji dünyasına ait, uzak ve soyut bir kavram olarak değil; gündelik hayatın içinde kararlarımızı, ilişkilerimizi, alışkanlıklarımızı ve geleceğe bakışımızı etkileyen somut bir dönüşüm olarak ele alan AI.SU’nun konukları, yapay zekâyı farklı alanlardaki gerçek etkileriyle görünür kılacak isimlerden seçildi. Ekonomiden psikolojiye, uzay bilimlerinden popüler kültüre uzanan bu geniş çerçevede; Microsoft Corporate Vice President (CVP) ve AI Frontiers Lab Yönetici Direktörü Dr. Ece Kamar, Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Profesörü Prof. Dr. Avi Loeb, Les Benjamins Kurucusu Bünyamin Aydın, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve University of California Berkeley Öğretim Üyesi Psikolog Prof. Dr. Özlem Ayduk gibi isimler yer alıyor.

