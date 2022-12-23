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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Sacha Boey'e Premier Lig'den talip var! İngiliz devinin Kamerun asıllı Fransız sağ beki transfer etmek istediği öne sürüldü

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  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Sacha Boey için, sezon başında ayrılığı konuşulmasına rağmen sezon içinde gösterdiği performansla yıldızını parlattı. Sağ bek oyuncusu için Premier Lig'den dev bir takımın talip olduğu öne sürüldü. 
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    İngiltere'de yayın yapan Mirror'ın haberine göre Sacha Boey için devreye giren kulüp Liverpool oldu.
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Trent Alexander-Arnold'un arkasını güçlendirmek isteyen Liverpool, yaz transfer döneminde 19 yaşındaki Calvin Ramsay'i kadrosuna katmıştı.
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    İngiliz devinin buna rağmen daha kuvvetli bir isim ile Alexander-Arnold'a yedek bir isim daha transfer etmeyi planladığı belirtildi. 

     
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Yine haberde yer alan bilgiye göre; Galatasaray daha önce 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti.
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Galatasaray'da yaz kampının tarihi öne çekilince katılmayan ve bu nedenle kadro dışı kalan Sacha Boey, Antalyaspor maçı öncesinde Okan Buruk'tan özür dileyerek formasına kavuşmuştu. 
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Fiziksel açıdan takımın en iyilerinden olan 22 yaşındaki futbolcu temposu ve etkili bindirmeleriyle göz doldururken 11'deki yerini de kaptırmadı!
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Galatasaray'a Temmuz 2021'de transfer olan Sacha Boey de uzun yıllardır görev yapan scout ekibinin bulduğu oyunculardan biri.
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in sağ beke takviye istemesi sonrasında verdiği listenin başında Fransız tecrübeli sağ bek Djibril Sidibe bulunuyordu.

     
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Oyuncunun yıllık ücreti Galatasaray'a yüksek gelince Terim, scout ekibinden genç ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir sağ bek talep etti.

     
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme birimi, Rennes'de kadroda ilk tercihler arasında bulunmayan ve üçüncü, dördüncü tercih olan Sacha Boey'i raporladı. 
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    Dijon'da geçirdiği kiralık dönemi iyi değerlendiren sağ bekin Fatih Terim'e izletilmesi sonrasında hemen aksiyon alan Galatasaray oyuncuyu birkaç gün içinde renklerine bağladı.
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    20 yaşındayken yaklaşık 1 milyon Euro transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu değerini de katlayarak devam etti.
  • Sacha Boey'e Premier Lig'den dev talip! Tam 15 katı... - Galatasaray GS Transfer Haberleri

    15'E KATLADI

    Galatasaray'ın istediği 15 milyon Euro'ya transfer olması durumunda Boey, sarı-kırmızılılara bonservisinin 15 katı para kazandırmış olacak. 

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