        Sadettin Saran ve futbolcular, özel çocuklarla bir araya geldi! - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran ve futbolcular, özel çocuklarla bir araya geldi!

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli futbolcular, özel çocuklarla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:01 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:01
        Saran ve futbolcular, özel çocuklarla bir araya geldi!
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, özel çocukları Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ağırladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan gelen 35 misafir, Fenerbahçe ile dolu bir gün yaşadı.

        Tesislerde başkan Sadettin Saran ve futbolcularla bir araya gelen özel çocuklara, sponsorlardan gelen hediye paketleri dağıtıldı.

        Çocuklarla yakından ilgilenen Saran ve futbolcular, onlarla vakit geçirip, bol bol fotoğraf çektirdi.

