Rekabet soruşturması açıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, hâkim konumunu aşırı fiyat uygulamak yönünde kötüye kullandığı iddiasıyla Sahibinden.com hakkında yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı. Kurulu platform hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini bildirdi.

Rekabet Kurum sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi."