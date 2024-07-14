Sakaryaspor, Rayane Aabidi kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i transfer etti.
Giriş: 14.07.2024 - 22:17 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:17
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon öncesi trenasfer çalışmalarını sürdürüyor. Bodro Beyazlılar, Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, en son Hatayspor'da forma giyen 32 yaşındaki Rayane Aabid'in kadroya dahil edildiği belirtildi.
Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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