Saliha Şahin: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore’yi 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça yükseltti.

Müsabakanın ardından milli voleybolcu Saliha Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ"

Çok iyi bir oyun oynadıklarını belirten Şahin, "Açıkçası maça o kadar odaklandım ki kaç kaç bittiğini hatırlamıyorum şu an. Çok iyi oynadık bugün. Kore’ye karşı oynamamız gerektiği gibi oynadığımızı düşünüyorum. İçeriye girenler ya da sahada olanlar inanılmaz işler yaptı. Mutluyuz, 7’de 7 ile devam ediyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Umarım yarın da kazanıp ikinci ayağı bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Yarın oynanacak Brezilya maçına ilişkin de konuşan Saliha Şahin, "Elimizden geleni yapacağız. Yüzde yüzümüzü vermeye çalışacağız. Yarın çok önemli bir maçımız var. Her şeyini yapıp o sahadan çıkmış bir Türk milli takımı olacak. Ve kazanmaya çalışacağız tabii ki" dedi.