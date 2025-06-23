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        Haberler Spor Futbol Salzburg: 0 - Al Hilal: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Salzburg: 0 - Al Hilal: 0 | MAÇ SONUCU

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. haftasında Avusturya ekibi Salzburg ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Salzburg puanını 4'e, Al Hilal ise 2'ye yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:21 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:21
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        Salzburg-Al Hilal maçı golsüz bitti!
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. haftasında Avusturya ekibi Salzburg ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, karşı karşıya geldi.

        Washington D.C'nin Audi Field Stadı'nda oynanan gecenin diğer maçında Avusturya'nın Salzburg takımı, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le golsüz berabere kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Salzburg puanını 4'e, Al Hilal ise 2'ye çıkardı.

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