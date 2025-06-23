Salzburg: 0 - Al Hilal: 0 | MAÇ SONUCU
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. haftasında Avusturya ekibi Salzburg ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Salzburg puanını 4'e, Al Hilal ise 2'ye yükseltti.
Giriş: 23.06.2025 - 10:21 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:21
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. haftasında Avusturya ekibi Salzburg ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, karşı karşıya geldi.
Washington D.C'nin Audi Field Stadı'nda oynanan gecenin diğer maçında Avusturya'nın Salzburg takımı, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Salzburg puanını 4'e, Al Hilal ise 2'ye çıkardı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ