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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyon Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak - Galatasaray Haberleri

        Şampiyon Galatasaray, kupasını Yenikapı'da alacak

        Süper Lig'de 2024-25 sezonunda ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek törenle alacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:29
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        Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalar sürüyor.

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        Kayserispor maçının ardından şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını ise pazar günü alacak.

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        Ligin 37’nci haftasında cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe’nin konuğu olacak sarı-kırmızılılar, maçın ardından İstanbul’a dönecek.

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        TFF’YE BAŞVURU BUGÜN

        Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı’da almak için bugün başvuruda bulunacak.

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        TFF’nin de sarı-kırmızılı ekibin bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda kavuşacak.

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        Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek. Yenikapı’da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.

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        MAĞAZACILIKTA TÜRKİYE VE AVRUPA’DA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR RAKAMA İMZA ATTI

        Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Galatasaray Store’da 24 saatte toplam 200 bin adetin üstünde ürün satışı gerçekleştirildi.

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        5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, 24 saatte 110 milyon TL’nin üstünde satış yaptı. Mağazacılık A.Ş’nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için çok iyi hazırlandığı, ürün çeşitliliğiyle taraftarları etkilediği görüldü.

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        Öte yandan 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak kutlamalarda büyük bir Galatasaray Store mağazası da taraftarların hizmetinde olacak.

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        Sarı-kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk kupasının alınacağı günde buradaki mağazadan da büyük bir gelir bekliyor.

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