Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün geldi çattı. Bu akşam saatler 22.00'yi gösterdiğinde İngiliz devi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele öncesi TV8 canlı yayın izle konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Şampiyonlar Ligi finali TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak. Mücadeleyi televizyon başından takip edemeyecek olan futbolseverler, TV8 canlı izle linki ile bu dev karşılaşmayı internet üzerinden takip edebilir. İşte, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı TV8 canlı yayın izle linki...