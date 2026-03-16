Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

        Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

        Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

        Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        "Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Yarın:

        20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

        23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)

        23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)

        23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)

        18 Mart Çarşamba:

        20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)

        23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)

        23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)

        23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)

