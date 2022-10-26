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Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece! Böylesi görülmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H Grupları'nda beşinci hafta maçları oynandı. Almanya'da Borussia Dortmund ile Manchester City golsüz berabere kalırken RB Leipzig ise ağırladığı Real Madrid'i mağlup etti; tarihe geçti! H Grubu'nda ise Benfica, Juventus'u 7 gollü maçta kupa dışına iterken PSG, Maccabi Haifa'ya gol olup yağdı! Devler Ligi'ndeki tarihi gecede tam 33 gol atıldı! İşte gecenin maçları

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  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    UEFA Şampiyonlsar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı, E, F, G ve H Gruplarındaki maçlarla devam etti. 19.45'te başlayan mücadelede Chelsea bir üst tura yükselmeyi garantiledi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Salzburg-Chelsea maçında gol perdesi 23. dakikada açıldı. Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Chelsea, yaklaşık 2 dakika boyunca paslaştıktan sonra sağ kanattan gelişen atakta golü buldu. Ceza sahasında Havertz'in pasıyla topla buluşan Kovacic sol ayağıyla tek bir vuruş yaptı ve Chelsea'yi öne geçirdi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    İlk 45 dakika Chelsea'nin üstünlüğüyle geçilirken Red Bull Salzburg ikinci yarıda skora dengeyi getirdi. Gelişen kontratakta sol kanattan yapılan ortaya altıpas içinde dokunan Adamu skoru 1-1 yaptı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    64. dakika oynanırken sahneye yeniden Havertz çıktı. Rakip ceza sahası civarında topu alan Havertz, uzak mesafeden sol ayağıyla harika bir vuruş yaptı ve Chelsea'yi yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Chelsea sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 10 puanla lider İngiltere ekibi, son maçlar öncesi grupta ilk iki içinde yer almayı garantileyerek son 16 turuna adını yazdırdı. Red Bull Salzburg ise haftayı 6 puanla kapadı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    19.45'te başlayan diğer mücadelede ise Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede perdeyi 62'de En-Nesyri açtı ve Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren Sevilla 88'de rahatladı. Müthiş bir maç çıkaran Isco, şahane bir gol atarak skoru 2-0'a getirdi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    6 dakikalık uzatmanın ikinci dakikasında Lamela'nın şutu kaleciden sekerken Montiel farkı 3'e çıkardı ve maçın sonucunu da söyledi: 3-0. Sevilla ilk galibiyetini aldı ve gruptaki puanını 5'e yükseltti. Kopenhag ise haftayı 2 puanla tamamladı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    MILAN, ZAGREB'DE DÖRT KÖŞE

    Chelsea ve Salzburg'un bulunduğu E Grubu'nda 22.00'de başlayan mücadelede ise Milan, Dinamo Zagreb'i 4-0 mağlup etti. Gol perdesini 39'da Gabbia açarken Milan ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    İkinci yarıya hızlı başlayan İtalyan ekibi 49'da Rafael Leao, 59'da Giroud ve 69'da Ljubicic (k.k.) ile üç gol daha bularak maçı da farklı bir skorla kazanmayı başardı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Bu sonucun ardından Milan, puanını 7'ye yükseltip ikinci sıraya tırmandı. Dinamo Zagreb ise 4 puanda kaldı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    ALMANYA'DA GOL YOK!

    Sevilla ve Kopenhag'ın bulunduğu G Grubu'nun 22.00'da başlayan mücadelesinde ise Borussia Dortmund ve Manchester City karşı karşıya geldi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    İlk yarıda Borussia Dortmund, Moukoko ile iki net fırsattan yararlanamazken ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Maçta 58. dakika oynanırken Manchester City penaltı kazandı ve topun başına Riyad Mahrez geçti. Yıldız futbolcunun vuruşunda Kobel gole izin vermedi. Mahrez bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Daha önce gruptan çıkmayı garantilemiş Manchester City 5. haftayı 11 puanla lider kapatırken Borussia Dortmund ise 8 puanda kaldı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    1-1 PAYLAŞTILAR

    F Grubu'ndaki mücadelede ise Celtic ile Shakhtar karşı karşıya geldi. İskoç temsilcisi Giakoumakis'in 34'te attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Shakhtar 58'de Mudryk ile yanıt verdi ve skora denge geldi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Shakhtar 6 puanda kaldı ve Celtic Avrupa'ya veda etti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    LEIPZIG TARİHE GEÇTİ!

    Grubun diğer mücadelesinde ise RB Leipzig ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Alman ekibi 13'te Gvardiol'un golüyle 1-0 öne geçti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    18'de bu kez Christopher Nkunku sahne aldı ve RB Leipzig'i 2-0 öne geçiren golü kaydetti. RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde bir grup maçının ilk 18 dakikasında Real Madrid'e iki gol atan ilk takım oldu.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Dakikalar 44'ü gösterirken ise Real Madrid'in imdadına Vinicius Junior yetişti. Brezilyalı yıldız farkı 1'e indiren golü kaydetti. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    81. dakika oynanırken Timo Werner sahne aldı ve RB Leipzig'i rahatlatan golü kaydetti: 3-1. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    90+3'te Real Madrid bir penaltı kazanırken Rodrygo maçın sonucunu söyledi: 3-2. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    RB Leipzig puanını 9'a yükseltirken, Real Madrid ise 10 puanda kaldı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    H GRUBU'NDA GOL YAĞMURU VARDI!

    Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Benfica ile Juventus karşı karşıya geldi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 4-3 kazanarak son 16'a kalmayı garantilerken Juventus'u ise kupanın dışına itti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Mücadelenin 17. dakikasında Antonio Silva ile öne geçen Benfica'ya 21'de Kean cevap verdi. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    28'de Joao Mario penaltıdan ve 35'te Rafa Silva'nın golleriyle Benfica ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    İkinci yarıya da hızlı başlayan Benfica 50'de Rafa Silva ile skoru 4-1 yaptı. Bu dakikadan sonra ise Juventus direniş yaşadı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    77'de Milik ve 79'da McKennie'nin golleriyle farkı bire indiren Juventus, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca Şampiyonlar Ligi'nden elenmekten kurtulamadı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Bu sonuçla Benfica 11 puana yükseldi ve son 16'yı garantiledi. Juventus ise 3 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Juventus haftaya PSG karşısında Avrupa Ligi'ne kalma yarışı verecek.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    9 GOLLÜ MAÇ!

    Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında PSG, sahasında Maccabi Haifa'yı konuk etti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 7-2 kazanarak adeta şov yaptı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Maça etkili başlayan PSG, 19'da Messi, 32'de Mbappe ve 35'de Neymar ile kısa sürede skoru 3-0 yaptı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    38'de Seck'in golüyle fark bire indi, 45'te Messi skoru 4-1 yaptı ve ilk yarı sona erdi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    İkinci yarıda Maccabi 50'de Seck'le farkı ikiye indirdi ancak PSG'nin gol yağmuru durmak bilmedi. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    64'te Mbappe, 67'de Goldberg kendi kalesine ve 84'te Soler'in golleriyle PSG sahadan 7-2'lik galibiyetle ayrıldı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Bu sonuçla PSG 11 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı garantiledi. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

    Maccabi ise haftaya Benfica karşısında Avrupa Ligi'ne kalma yarışı verecek. 

    Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

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