UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda RB Leipzig'e konuk olurken İstanbul da tarihe geçti. İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört farklı kulüple temsil edilen ilk şehir oldu.

İstanbul'dan daha önce Galatasaray 16 kez, Beşiktaş 7 kez, Fenerbahçe de 6 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı göstermişti.

FİNALE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Diğer bir yandan İstanbul, 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak. İstanbul'un 2019-20 sezonu finali ev sahipliği hakkı, TFF ile UEFA arasındaki anlaşma sonrasında koronavirüs nedeniyle bu sezona sarkmıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final 29 Mayıs 2021'de oynanacak.