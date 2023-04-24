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Şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı tüm hızıyla devam ediyor. İşte zirve ile alt sıralarda kalan maçlar...

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  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KALAN MAÇLAR!

    BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

    Puan: 62

    32. Hafta Galatasaray

    33. Hafta Fraport TAV Antalyaspor (D)

    34. Hafta Gaziantep FK (+3)

    35. Hafta Adana Demirspor (D)

    36. Hafta (BAY)

    37. Hafta Kasımpaşa (D)

    38. Hafta Konyaspor
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

    Puan: 63

    31. Hafta İstanbulspor

    32. Hafta Sivasspor (D)

    33. Hafta Giresunspor (D)

    34. Hafta Trabzonspor

    35. Hafta Hatayspor (+3)

    36. Hafta Antalyaspor

    37. Hafta Galatasaray (D)

    38. Hafta Gaziantep FK (+3)
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

    Puan: 70 

    32. Hafta Beşiktaş (D)

    33. Hafta Medipol Başakşehir

    34. Hafta İstanbulspor (D)

    35. Hafta Demir Grup Sivasspor

    36. Hafta MKE Ankaragücü (D)

    37. Hafta Fenerbahçe

    38. Hafta Hatayspor (+3)
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    KÜME DÜŞME HATTINDA KALAN MAÇLAR

    ALANYASPOR'UN KALAN MAÇLARI

    Puan: 35 

    32. Hafta Ümraniyespor

    33. Hafta Adana Demirspor (D)

    34. Hafta Konyaspor

    35. Hafta Kayserispor (D)

    36. Hafta Kasımpaşa

    37. Hafta Trabzonspor (D)

    38. Hafta (BAY)
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    SİVASSPOR'UN KALAN MAÇLARI

    Puan: 34 

    31. Hafta Fraport TAV Antalyaspor (D)

    32. Hafta Fenerbahçe

    33. Hafta Ümraniyespor (D)

    34. Hafta Kasımpaşa

    35. Hafta Galatasaray (D)

    36. Hafta Konyaspor

    37. Hafta (BAY)

    38. Hafta Kayserispor
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN KALAN MAÇLARI

    Puan: 34 

    32. Hafta Kasımpaşa

    33. Hafta Trabzonspor (D)

    34. Hafta Fraport TAV Antalyaspor

    35. Hafta Ümraniyespor (D)

    36. Hafta Galatasaray

    37. Hafta Kayserispor (D)

    38. Hafta Adana Demirspor
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    ANTALYASPOR'UN KALAN MAÇLARI

    Puan: 33  

    31. Hafta Sivasspor

    32. Hafta Fatih Karagümrük (D)

    33. Hafta Beşiktaş

    34. Hafta MKE Ankaragücü (D)

    35. Hafta Medipol Başakşehir

    36. Hafta Fenerbahçe (D)

    37. Hafta Hatayspor (+3)

    38. Hafta Giresunspor (D)
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    KASIMPAŞA'NIN KALAN MAÇLARI

    Puan: 33 

    32. Hafta MKE Ankaragücü (D)

    33. Hafta (BAY)

    34. Hafta Sivasspor (D)

    35. Hafta İstanbulspor

    36. Hafta Alanyaspor (D)

    37. Hafta Beşiktaş

    38. Hafta Fatih Karagümrük (D)
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    İSTANBULSPOR'UN KALAN MAÇLARI

    Puan: 28 

    31. Hafta Fenerbahçe (D)

    32. Hafta Giresunspor

    33. Hafta Hatayspor (+3)

    34. Hafta Galatasaray

    35. Hafta Kasımpaşa (D)

    36. Hafta Adana Demirspor

    37. Hafta Gaziantep FK (+3)

    38. Hafta Ümraniyespor
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    GİRESUNSPOR'UN KALAN MAÇLARI

    Puan: 27 

    31. Hafta Medipol Başakşehir

    32. Hafta İstanbulspor (D)

    33. Hafta Fenerbahçe

    34. Hafta Hatayspor (+3)

    35. Hafta Gaziantep FK (+3)

    36. Hafta Trabzonspor

    37. Hafta Ümraniyespor (D)

    38. Hafta Fraport TAV Antalyaspor
  • Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!

    ÜMRANİYESPOR'UN KALAN MAÇLARI

    Puan: 23

    32. Hafta Alanyaspor (D)

    33. Hafta Sivasspor

    34. Hafta Medipol Başakşehir (D)

    35. Hafta MKE Ankaragücü

    36. Hafta Hatayspor (+3)

    37. Hafta Giresunspor

    38. Hafta İstanbulspor

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