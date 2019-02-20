Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10e ve ve Samsung Galaxy Fold telefonlarını bu akşam düzenlediği etkinlik ile tüm dünyaya tanıtıyor. Tüm dünyanın gözü katlanabilir özelliğiyle cep telefonu tasarımlarında çığır açacak Galaxy Fold'un üzerinde. Galaxy Fold'un satış fiyatı da açıklandı. İşte tüm detaylar...

SAMSUNG GALAXY FOLD (KATLANABİLİR TELEFON) SATIŞ FİYATI

Samsung'un merakla beklenen katlanabilir ekranlı telefonu resmen tanıtıldı. Samsung Galaxy Fold adı verilen telefon, 26 Nisan'da satışa sunulacak. Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonunun fiyatı ise 1980 dolar olacak.

Galaxy Fold (veya diğer adıyla Galaxy F) ismiyle anılan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.

TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

Samsung’un yeni telefonları 27 Şubat’ta Türkiye’de satışa çıkacak. 6.4 inç ekranıyla Galaxy S10+’un 128 GB modeli 7 bin 499 TL, 6.1 inçlik Galaxy S10’un 128 GB kapasiteli modeli 6 bin 599 TL ve 5.8 inçlik ekranı olan Galaxy S10e’nin 128 GB’lik versiyonu ise 5 bin 499 TL fiyatla satışa sunulacak. Türkiye'de ön siparişler ise yarından itibaren alınmaya başlanacak.

SAMSUNG GALAXY S10

Yeni Galaxy S10 ve onun daha büyük versiyonu olan S10 Plus, 6.1 ve 6.3 inç ekran boyutlarına sahip. İki cihazın ekranı da ‘Infinity O’ denilen yeni bir tasarıma sahipler. Bu yeni stilde ön kamera direk olarak ekrana sabitlenmiş.

İki modelde de AMOLED Gorilla Glass 6 ekran koruması kullanılıyor ve 3040x1440 QHD+ görüntü kalitesini destekliyor. S10 Plus’ın ekranı biraz daha büyük olmakla birlikte fazladan bir tane daha ön kamera bulunduruyor.

SAMSUNG 2019 TELEFONLARINI TANITIYOR

Samsung, bu akşam gerçekleştirdiği etkinlikte 2019 model telefonları tanıtıyor. Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10e ve ve Samsung Galaxy Fold'un yanında çeşitli aksesuarlar da tanıtılacak. Türkiye saati ile 22:00’de başlayan etkinlikle ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.