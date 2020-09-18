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Samsung’un 7000 mAh pil gücü, 8 GB RAM ve 64 MP ana kamerasıyla dörtlü arka kameraya sahip yeni Galaxy M51 telefonu Türkiye’de ön siparişe açıldı.

Snapdragon işlemcinin güç verdiği ve 6.7 inç ekran boyutuna sahip bu akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 7000 mAh pil kapasitesine sahip olması.

25W hızlı şarj desteğiyle de gelen telefonda ayrıca 8 GB RAM kapasitesine ve 128 GB dahili, 512 GB’ta kadar artırılabilen depolama kapasitesine de yer veriliyor.

DÖRTLÜ KAMERA İLE GELİYOR

Samsung Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M51, arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip. 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve 5 MP makro kamera ile gelen telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Samsung’tan yapılan açıklamaya göre Galaxy M serisinin yeni üyesi Galaxy M51 için Samsung’un online mağazası üzerinden 24 Eylül’e kadar telefonu ön sipariş verenlere yönelik Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık hediye kampanyası da düzenleniyor.

ÖN SİPARİŞ FİYATI 3799 TL

Kampanya kapsamında hediye olarak verilecek olan kulaklık, tüketicinin satın aldığı Samsung Galaxy M51 ürünü ile birlikte gönderilecek. Ürün gönderimlerinin 1 Ekim’den sonra yapılması planlanıyor.

Siyah ve Beyaz renk seçenekleri ile tüketicinin beğenisine sunulan Samsung Galaxy M51’in ön sipariş fiyatı ise KDV dâhil 3799 TL olarak duyuruldu.