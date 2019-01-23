Geçtiğimiz aralık ayında duyurulan Lenovo Z5 Pro GT'nin, dünyanın ilk 12 GB RAM'li akıllı telefonu olmasının ardından Samsung Galaxy S10 Plus, listeye ikinci sıradan girebilir. İddialara göre seramik gövdeli bir Galaxy S10 Plus modeli, hem RAM miktarı hem de depolama kapasitesiyle sınırları zorlayacak.
Gelen ilk haberlere göre S10 Plus'ın seramik versiyonu 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla satışa sunulacak. 5G desteğine sahip olması planlanan yeni model, Galaxy S10 serisinin en yüksek fiyatlı seçeneği olurken, iddialara göre söz konusu model Güney Kore ve Çin'e özel olacak.
Samsung, Mobil Dünya Kongresi MWC 2019 öncesinde, 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan “Unpacked” etkinliğinde Samsung Galaxy S10 ailesini (S10, S10 Lite, S10 Plus) detaylı şekilde tanıtacak.
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS'IN FİYATI NE OLACAK?
Galaxy S10 lite, serinin en küçük boyutlu ve donanımı nispeten diğer modellere nazaran zayıf olacakken, S10 modeli ailenin orta seviye modeli, S10 Plus ise hem boyut hem donanımıyla fark yaratacak amiral gemisi olacak. S10 Plus için 6,4 inçlik ve 6,7 inçlik iki model üzerinde çalışılırken, bu modeller fiyat seviyesi açısından da diğer seçeneklerden büyük oranda ayrılacak.
İddialara göre 128 GB'lık Galaxy S10 Lite 850 dolar, aynı depolama kapasitesine sahip S10 ise 1.000 dolar fiyat etiketiyle raflarda yer alacak. S10 Plus'ın 128 GB'lık versiyonu 1.130 dolar, 1 TB'lık seçeneği ise 1760 dolar olacağı tahmin ediliyor.
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