Samsung Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max maliyeti ne kadar? Haberler

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Araştırma kuruluşu TechInsights, Güney Koreli Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S20 Ultra’yı parçalarına ayırıp, maliyetini ortaya çıkardı. Telefonda yer alan tüm bileşenler dikkate alınarak yapılan analizde, Samsung Galaxy S20 Ultra için toplam üretim maliyeti 528.5 dolar olarak belirlendi. Bu rakamın en büyük kısmını ise 107.5 dolarlık maliyetle Galaxy S20 Ultra’nın kamera sistemi oluşturdu.

Telefonun en pahalı ikinci bileşeni 81 dolarlık Snapdragon 865 platformu ve en pahalı üçüncü bileşeni ise 6.9 inç QHD+ 120 Hz OLED dokunmatik ekranı.

Toplam üretim maliyeti 528.5 dolar olan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın ABD’deki satış fiyatının ise 1399 dolar olduğunu hatırlatalım. Diğer bir deyişle, Samsung’un son amiral gemisi üretim maliyetinin 2.65 katına tüketicilere ulaşıyor.

Bu rakamlara Türk Lirası cinsinden bakılacak olursa, 3245 TL’lik üretim maliyeti olan Samsung Galaxy S20 Ultra, Türkiye’de 12499 TL’den satılıyor. Diğer bir deyişle Türkiye’deki tüketiciler, S20 Ultra için üretim maliyetinin 3.85 katını ödüyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın üretim maliyeti

Şunu belirtmekte de fayda var, 1399 dolara satılan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın 528.5 dolarlık üretim maliyeti içerisinde, cihaz için yapılan Ar-Ge, pazarlama, nakliye ile perakende ve kâr marjı gibi diğer unsurlar yer almıyor.

IPHONE 11 APPLE'A KAÇA MAL OLUYOR?

TechInsights daha önce Apple’ın son amiral gemisi telefonu iPhone 11 Pro Max için de benzer bir üretim maliyeti çıkarmıştı.

Ürünü parçalarına ayırıp, bileşenlerini analiz eden kuruluş, iPhone 11 Pro Max’in üretim maliyetinin 490.5 dolar olduğunu hesaplamıştı. Cihazın en pahalı bileşeni ise 73.5 dolarlık kamera sistemi olmuştu.

Toplam üretim maliyeti 490.5 dolar olan 512 GB’lik iPhone 11 pro Max modelinini ABD’deki satış fiyatı ise 1499 dolar. Diğer bir deyişle, Apple bu telefonu üretim maliyetinin 3 katına satıyor.

Türk Lirası olarak ise 3000 TL’lik üretim maliyeti olan iPhone 11 Pro Max, Türkiye’de 14999 TL’den tüketicilere sunuluyor. Türkiye’deki tüketiciler, en üst model iPhone için üretim maliyetinin tam 5 katını ödüyor.

iPhone 11 Pro Max'in üretim maliyeti

Samsung’da olduğu gibi Apple için de bu üretim maliyeti içerisinde, cihaz için yapılan Ar-Ge, pazarlama, nakliye ile perakende ve kâr marjı gibi diğer unsurların yer almadığını belirtelim.