Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Yılport Samsunspor
ABONE OL

Samsunspor: 5 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, sahasında Bandırmaspor'u 5-0 mağlup etti

Samsunspor: 5 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / İHA

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 5-0 yendi. Eyüpspor'un puan kaybıyla birlikte Samsunspor ligin yeni lideri oldu.

Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Ahmet Sagat, 71. dakikada Yunus Emre Çift, 80 ve 90. dakikalarda Moryke Fofana ve 85. dakikada Emre Demir attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada korner vuruşunda ceza sahası önünde topu önünde bulan Soner Gönül’ün şutunu kaleci Gkelios kurtardı.
10. dakikada Soner Aydoğdu’nun kalenin karşısından çektiği şutta kaleci Gkelios topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
32. dakikada meşin yuvarlağın Koutroumpis’in eline çarpması sonrası kazanılan penaltıyı Ahmet Sağat gole çevirdi. 1-0
55. dakikada ceza sahası cephesinden topa sertt vuran Soner Aydoğdu'nun şutu direğin üstünden az farkla auta çıktı.
71. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı kornere iyi yükselen Yunus Emre Çift'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0
80. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana sıfıra yakın bir yerden vurduğu şutta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
85. dakikada defanstan seken topu önüne bulan Emre Demir, oyuna girdikten saniyeler sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0
90. dakikada Berkan'ın ortasına iyi vuran Bandırmasporlu Atabey'in şutunu kaleci Szumski iki hamlede çeldi.
90+1. dakikada defansta 2 kişiyi geçen Fofana kalecinin sağından topu filelere yolladı. 5-0

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra'dan ayrılık kararı!
FUTBOL Trabzonspor'un yıldızından ayrılık kararı!
Sanal dünyadan yeşil sahada rekorlara: Will Still tarih yazıyor!
FUTBOL Sanal dünyadan yeşil sahada rekorlara!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!
FUTBOL Ferdi'nin alternatifi bulundu!
Beşiktaş'ın Başakşehir çilingiri Aboubakar! - Futbol Haberleri
FUTBOL Abou'nun şehri!
Başakşehir - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL "Dengeyi bozan..."
Zaniolo için sıraya girdiler! - Galatasaray transfer haberleri...
FUTBOL Zaniolo için sıraya girdiler!
Galatasaray tarihi tersine çevirdi
FUTBOL Tarihi tersine çevirdi!
Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor
FUTBOL Sevilla'ya farklı plan!
Jesus'tan Sevilla maçı paylaşımı: Şansımız olduğuna inanıyoruz!
FUTBOL Jesus'tan Sevilla maçı paylaşımı!
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!
FUTBOL F.Bahçe'nin rakibinde sakatlık kabusu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.