Samsunspor'd Thorsten Fink: Maçtan maça taktikler değişir!

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda KF Shkendija'yı 1-0 mağlup eden temsilcimiz Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir hoca olarak bugünkü ilk maçıma çıktım. Bu galibiyet çok önemliydi takım için, kulüp için, şehir için. Taraftar için çok mutluyum, buraya kadar geldiler. Her şey bitmiş değil, hiçbir şey elde etmedik. Aynı oyunu kendi evimizde de göstermeliyiz. Şimdiye kadar tarih yazmıştık, tarih yazmaya devam etmek istiyoruz.

"TOPA SAHİP OLAN TARAFTIK"

Oyunun genelinde kontrol bizdeydi. İki atağımız vardı. Biri ofsayt oldu ama yine de etkiliydi. Topa sahip olan taraftık. 3. bölgede çok etkiliydi. Söylediğim her şeyi takım bugün gerçekleştirdi.

"MAÇTAN MAÇA TAKTİKLER DEĞİŞİR"

Taktikler maça bağlı. Maçta nasıl hissediyorum, oyuncular nasıl hissediyor, buna göre değişiklik yapacağız. Cherif penaltıyı kaçırdı, Marius zaten antrenmanlarda iyiydi. Öyle bir değişiklik yaptım. Orta sahada değişiklik yapmadım. Orta saha ve defansta çok iyiydik. Maçtan maça taktikler değişir.