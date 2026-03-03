Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'da Jaures Assoumou sakatlandı! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'da Jaures Assoumou sakatlandı!

        Samsunspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jaures Assoumou'nun sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 13:10
        Samsunspor'da sakatlık!

        Samsunspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jaures Assoumou'nun durumuna dair bir açıklama yaptı. Karadeniz ekibi, Assoumou'nun sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

        Samsunspor, bu hafta ligde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Assoumou'nun, bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

        Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:

        "01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou'nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir.

        Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

        Jaurès Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

