Samsunspor'da Yüksel Yıldırım güven tazeledi

Samsunspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir çok amaçlı salonda çoğunluk şartı aranmaksızın yapıldı. Genel kurula 150'ye yakın üye katılım sağlarken, yoklama ile açılış yapıldı. Divan heyetin belirlenmesinin ardından faaliyet, bütçe ve denetim raporları okundu ve ibraya sunuldu. Daha sonra dilek ve temenniler paylaşıldı. Genel kurulda ayrıca 2. Lig'de mücadele veren Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımının aktif ve pasif olarak Samsunspor Kulübü'ne devredilmesi maddeleri görüşüldü. Genel kurul üyeleri kulübü mali ve idari yönden oy birliği ile ibra ederken, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımının aktif ve pasif olarak Samsunspor Kulübü'ne devredilmesi maddesini ise oy çokluğu ile kabul etti.

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