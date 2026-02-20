Samsunspor'da Zeki Yavru: Taşın altına vücudumuzu koyduk!

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda KF Shkendija'yı 1-0 mağlup eden temsilcimiz Samsunspor'da kaptan Zeki Yavru, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"EVİMİZE AVANTAJLI DÖNMEK ÖNEMLİYDİ"

Her zaman biraz zayıf görünen rakiplerle oynamak zordur. Erkenden golü bulsaydık daha farklı kazanabilirdik. Evimize avantajlı dönmek önemliydi. Turu geçmek istiyoruz. Futbolun hiç şakası yok. En iyi şekilde konsantre olup inşallah turu geçen biz oluruz.

"THOMAS REIS'LE BAŞARILI GÜNLERİMİZ OLDU"

Uzun süredir Thomas Reis ile çalıştık, başarılı günlerimiz oldu. Ona çok teşekkür ederiz. Yeni hocamız geldi, 2-3 gün çalıştık. Kısa sürede bizden istedikleri oldu. Biz de sahada uygulamaya çalıştık. Önemli olan avantajlı skordu, elde ettiğimiz için mutluyuz.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ DEĞİL, VÜCUDUMUZU KOYDUK"

Son dönemdeki durumumuz... Avrupa'da oynayan Anadolu takımları ligde zorlanmıştır. Biz de zorlandık. Biz taşın altına elimizi değil, tüm vücudumuzu koyduk. Mücadeleden kaçmadık. Her zaman sorumluluk aldık. Yeri geliyor eleştiriliyor yeri geliyor göklere çıkarılıyorsunuz. Beni karşılıksız seven Samsunspor taraftarına teşekkür ediyorum. Kötü gidişatı inşallah bu galibiyetle sonlandırmış oluruz.