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Samsunspor’un namağlup serisi 11 maça çıktı

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup serisini devam ettirdi. Kırmızı-beyazlılar böylece ligde aktif serilere bakıldığında en uzun namağlup serisinin yeni sahibi oldu!

Samsunspor’un namağlup serisi 11 maça çıktı

Bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig’de iyi bir sezon geçiren Samsunspor, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyor. Ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 9’unu kazandı, 2’sinde ise berabere kaldı. Bu 11 mücadelede rakip filelere 26 gol atan Samsunspor, kalesinde ise 9 gol gördü.

Ligin 13. haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri Bursaspor maçının ardından seri yakalayan Samsunspor, sırasıyla Balıkesirspor’u dış sahada 3-1, Boluspor’u evinde 1-0, Ankaraspor’u deplasmanda 2-1, Adanaspor’u evinde 2-1 ve Altay’ı da sahasında 1-0 yendi. Kural hatası iddiasıyla gündeme gelen İstanbul’daki olaylı Ümraniyespor maçı ise deplasmanda 2-2 sona erdi. Daha sonrasında Samsun temsilcisi, Bandırmaspor’u evinde 3-1, Akhisarspor’u deplasmanda 4-1, şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor’u dışarıda 1-0 ve Eskişehirspor’u da kendi sahasında 6-1 yendi. Kırmızı-beyazlılar, 24. haftada oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesinden de 1-1’lik sonuçla ayrılarak namağlup serisini 11 maça çıkardı.

EN UZUN SERİ

Samsunspor ayrıca 12 maçtır üst üste kazanan Giresunspor’un yenilmesiyle birlikte aktif olarak ligdeki en uzun namağlup serisinin de yeni sahibi oldu. Samsunspor’a en yakın aktif namağlup serisi ise 6 maç ile Altınordu'nun oldu. Geride kalan 24 haftada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 50 puanla lider Giresunspor’un 3 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Samsunspor, geride kalan haftalarda 42 gol bulurken, kalesinde ise 22 gol gördü.

Samsunspor, TFF 1. Lig’in 25. haftasında cumartesi günü saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda diğer şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor’u misafir edecek.

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