        Haberler Spor Basketbol NBA San Antonio Spurs 12 yıl sonra NBA finalinde!

        San Antonio Spurs 12 yıl sonra NBA finalinde!

        San Antonio Spurs, NBA Batı Konferansı final serisinin 7. maçında Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 111-103 yenerek finale yükseldi. 12 yıl sonra NBA finalinde yer alan Spurs, New York Knicks ile şampiyonluk için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Spurs 12 yıl sonra NBA finalinde!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 111-103 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve finalde New York Knicks'in rakibi oldu.

        NBA finaline 2014'ten bu yana ilk kez yükselen Spurs'ta Batı Konferansı final serisinin 7. maçında Victor Wembanyama 22, Julian Champagnie 20 sayısıyla oynadı.

        Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks ise 1999'dan sonra ilk kez NBA finaline yükseldi.

        NBA final serisinin ilk maçı, 4 Haziran Perşembe günü oynanacak.

