Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın hikâyesi: Gerçekten hesabı ödüyordu

1800'lü yıllarda doğan Mehmet Ağa, Karamanlı bir Yörük Türkmeni ve toprak ağası. Günlerden bir gün, Osmanlı Devleti yetkilileri, Mehmet Ağa'dan Kıbrıs Girne'ye giderek Karaman'da yaptığı gibi ona verilen topraklarda tarım ve hayvancılık yapmasını istemişler.