Sarıyer - Kastamonuspor 1966 maçı istatistikleri

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Sarıyer ile Kastamonuspor 1966, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Sarıyer 26 puanla 1. sırada, Kastamonuspor 1966 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Sarıyer son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kastamonuspor 1966 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 451 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sarıyer kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Kastamonuspor 1966 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sarıyer son haftadaki Hatayspor müsabasında 0-2 yenildi.

Kastamonuspor 1966, Sancaktepe Bld.Spor karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, alan Sarıyer, 10 gol attı ve 5 gol yedi.

Kastamonuspor 1966, dış sahada 3 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kastamonuspor 1966 6 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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