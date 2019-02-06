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"Evliliğim yasal olarak bitmemişti ancak ben o sıralarda başka birine ilgi duyuyordum. Kağıt üzerinde bitmemişti ancak evliliğim bitmişti yine de o sırada bir ilişki yaşamaktan dolayı kendimi suçluyordum. İşte Ateşteyim şarkısı o sırada yazılmış bir parçadır."