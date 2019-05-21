Genç müzisyen Ufuk Beydemir, sokak şarkıcılarının kendi şarkısını seslendirdiğini duyunca o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Beydemir paylaşımına "Bu güzel tesadüf burada dursun. Gece 2’mi, 3’mü umursamadığım bir zaman diliminde, kafam dalgın yürüyorum ve birden kulağıma tanıdık bir melodi geliyor. Sese doğru yürüyünce “Ay Tenli Kadın” çalındığını anlıyorum ve telefonu çıkarıp şarkıya eşlik ediyorum. Hayat bu kadar bir andan ibaret çoğu zaman." notunu düştü.

Müzisyenin paylaşımının ardından binlerce beğeni ve yorum alan video en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ufuk Beydemir'in şarkısına gitarıyla eşlik eden müzisyenin adının ise Sergen İspir olduğu ortaya çıktı.