Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Sarunas Jasikevicius: Bizi çok zor bir maçın beklediğini düşünüyorum - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Bizi çok zor bir maçın beklediğini düşünüyorum

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında yarın Barcelona'yı konuk edecekleri maçın zorlu geçeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:52 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bizi çok zor bir maç bekliyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında yarın Barcelona'yı konuk edecek olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın öncesinde yaptığı açıklamada, " Bizi çok zor bir maçın beklediğini düşünüyorum" dedi.

        Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Barcelona tüm sezon boyunca ligin en iyi iki takımı arasında yer aldı. Artık Rubio'nun da kadrolarına eklenmesiyle EuroLeague'in favorilerinden biri oldukları kesin. Bizi çok zor bir maçın beklediğini düşünüyorum." şeklinde görüş bildirdi.

        "VESELY VE KALİNİC'E DİKKAT ETMELİYİZ"

        Sarı-lacivertlilerin başantrenörü, İspanyol takımlarına karşı oynanan maçlarda önemli noktanın geçiş oyunu olduğunu vurgulayarak, "Hızlı hücumlarını engellemeliyiz çünkü bu konuda en iyilerden biriler. Güçlü oyuncularını kontrol altında tutmanın yolunu bulmalıyız, özellikle de inanılmaz bir sezon geçiren Vesely ve Kalinic'e dikkat etmeliyiz. Eminim ki ikisi de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelip Fenerbahçe taraftarlarını görmekten çok mutlu olacak ve aynı şekilde taraftarlar da onları tekrar eski evlerinde en iyi şekilde ağırlayacaktır. Dediğim gibi, EuroLeague'in en iyi takımlarından birine karşı oynadığınızda her ayrıntı ve her durum çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

        "BARCELONA'YI YENMEK ZORUNDAYIZ"

        Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Marko Guduric ise, yetenekli oyunculara sahip iyi bir takımla karşılaşacaklarını belirterek "Bu bizim için aslında final maçı. Çok önemli bir maç. Play-off'u ve belki de ilk dörtteki yerimizi garantilemek istiyorsak Barcelona'yı yenmek zorundayız. Günden güne daha iyiye giden Ricky Rubio da onlarla birlikte. Bu yüzden en iyi şekilde hazır olmalı ve evimizi korumaya çalışmalıyız.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        "Deprem siyaset üstüdür"
        "Deprem siyaset üstüdür"
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!