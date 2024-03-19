Sarunas Jasikevicius: Bizi çok zor bir maçın beklediğini düşünüyorum

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında yarın Barcelona'yı konuk edecek olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın öncesinde yaptığı açıklamada, " Bizi çok zor bir maçın beklediğini düşünüyorum" dedi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Barcelona tüm sezon boyunca ligin en iyi iki takımı arasında yer aldı. Artık Rubio'nun da kadrolarına eklenmesiyle EuroLeague'in favorilerinden biri oldukları kesin. Bizi çok zor bir maçın beklediğini düşünüyorum." şeklinde görüş bildirdi.

"VESELY VE KALİNİC'E DİKKAT ETMELİYİZ" Sarı-lacivertlilerin başantrenörü, İspanyol takımlarına karşı oynanan maçlarda önemli noktanın geçiş oyunu olduğunu vurgulayarak, "Hızlı hücumlarını engellemeliyiz çünkü bu konuda en iyilerden biriler. Güçlü oyuncularını kontrol altında tutmanın yolunu bulmalıyız, özellikle de inanılmaz bir sezon geçiren Vesely ve Kalinic'e dikkat etmeliyiz. Eminim ki ikisi de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelip Fenerbahçe taraftarlarını görmekten çok mutlu olacak ve aynı şekilde taraftarlar da onları tekrar eski evlerinde en iyi şekilde ağırlayacaktır. Dediğim gibi, EuroLeague'in en iyi takımlarından birine karşı oynadığınızda her ayrıntı ve her durum çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.