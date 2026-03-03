Sarunas Jasikevicius, İstanbul'a dönüyor
Dubai'de yaşanan çatışmalar sebebiyle mahsur kalan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bugün İstanbul'a dönüyor.
Litvanyalı antrenör, Dubai'ye gitmesinin ardından burada yaşanan çatışmalar nedeniyle Dubai'de mahsur kalmıştı.
Sarunas Jasikevicius, bu sabah saatlerinde İstanbul'a dönmek için Dubai'den yola çıktı.
