'Şaşırtıcı fiyatlara rağmen talep yüksek'

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ocak-Haziran dönemi otomobil ve hafif ticari araç satış adetlerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 oranında azalarak 357 bin 904 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise aynı dönemde yüzde 10.3 oranında azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5.6 azalarak 79 bin 622 adet şeklinde kayıtlara geçti.

Haziran ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1 artarak 80 bin 652 adet oldu.

Geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 64 bin 134

adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5.5 azalarak 16 bin 518 adet oldu.

'ARAÇ BULMA SORUNU DEVAM EDECEK'

Sektördeki güncel gelişmeleri değerlendiren ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntıların devam etmesiyle birlikte enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz ve kurların yanı sıra vergi kaynaklı çarpan etkisiyle fiyat istikrarında sıkıntılar sürüyor. Birkaç yıl öncesine göre otomobil fiyatları şaşırtıcı boyuta gelmesine rağmen markadan markaya değişiklik olsa da, yüksek taleple birlikte otomobil alımlarında bekleme süreleriyle karşı karşıyayız. Bu da bize otomobilin, yani mobil olmanın gerçekten bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bazı markaların bazı modellerinde aydan aya rahatlamalar olsa da, sektör genelinde sıkıntılar devam edecek gibi görünüyor, çünkü herkesin mobil olma ihtiyacı var" diye konuştu.

Araç bulunurluğunun yanı sıra sektörün gelişimine odaklandıklarını da belirten Bozkurt, "Amacımız sektörün gelişerek 1000 kişiye düşen otomobil adetlerinde AB’deki rakamları yakalayacak şekilde ilerlemek. Araç bulunurluğunun artması yönünde birçok çalışma yapıyoruz" dedi.

'YATIRIM İÇİN İÇ PAZARI BÜYÜTMEMİZ GEREKİYOR'

Bozkurt, Türkiye'nin üretim potansiyelini daha fazla kullanması gerektiğini de kaydederek, "Şu anda üretim adetleri açısından Avrupa’da ilk sıralarda yer alıyoruz ve bunu ilk dörde, ilk üçe nasıl çıkarabileceğimizin planlarını yapıyoruz. Biz üretim üssü olmaya aday bir ülkeyiz. Bu açıdan kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli adımlar atarak bunu başarabiliriz. Vergilendirmenin yanı sıra üretim teşvikleri ve finansman kaynaklarının planlanması dahil olmak üzere önümüzdeki 10-20 yıllık yol haritamızı ortaya koymalıyız. Maliyet avantajımızın yanı sıra öngörülebilir bir iç piyasa ortaya koyduğumuzda konumu, kaliteli iş gücü, yan sanayisi ve deneyimiyle üretim konusunda bizden daha iyi aday olabilecek bir ülke yok" ifadelerini kullandı.

Otomotiv'in bir ağır sanayi yatırımı olduğunu ve geri dönüş sürecinin uzun soluklu olduğuna da değinen Bozkurt, "Burada üretilen bir ürünün en az yüzde 15’inin bu piyasada satılabilmesiyle kurulan fabrikanın mevcudiyetinin bir anlamı olacaktır. İşte bu yüzden Türkiye’de iç pazarı büyütmemiz önem taşıyor. Türkiye’deki nüfusa ve yaş ortalamasına baktığımız zaman gerçek potansiyelimizin çok gerisinde bir iç pazar konuşuyoruz. Tek ihtiyacımız olan sektörü stratejik bir yol haritasıyla ileriye taşımak" diye konuştu.

'ÖTV OLMASA PAZAR 2 MİLYON ADEDİ AŞAR'

ÖTV sistemindeki değişikliğin önemine de işaret eden Bozkurt, "ÖTV olmasa bugün Türkiye'de pazar 2 milyon adedi geçerdi, fakat ÖTV'den gelecek gelire de ihtiyaç var, yetkililer bu dengeyi korumaya çalışıyor. Bütün çevreci hamleleri destekleyecek düzenlemeleri biz de destekliyoruz. Elektrikli araç ÖTV düzenlemesine bu bakış açışıyla yaklaşıyoruz. Fakat, mevcut ÖTV sistemi bugünü yansıtmıyor. Artık motor hacmi diye bir kavram konuşulmaz hale geldi, kullanıcının maliyeti yüksek elektrikli araç teknolojilerine erişmesini sağlayacak düzenlemeler gerekli" dedi.

'HİÇ BİR DÖNEMDE OLMADIĞI KADAR B SEGMENT OTOMOBİL SATILDI'

ODD'nin ilk 6 aylık verileri detaylı incelendiğinde, çarpıcı sonuçlar dikkat çekiyor.

Öyle ki, otomobil pazarının yüzde 89.1’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 136 bin 297 adetle yüzde 49 pay, B segmenti otomobiller ise 110 bin 201 adetle yüzde 39.6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 39.7 pay, 110 bin 372 adet) oldu. SUV otomobilleri yüzde 36.1 pay ve 100 bin 538 adet satış ile Sedan, yüzde 22.2 pay ve 61 bin 761 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Haziran'da ortaya çıkan tabloyu, "Hiç bir dönemde görülmediği kadar B segmentte artış var. Bu durum fiyat artışlarının hızlı olmasının bir etkisi olarak değerlendirilebilir, ÖTV yapısı da bu durumu tetikledi" şeklinde değerlendirdi.

Erce, dizel otomobillerin pazar paylarındaki gerilemeye ilişkin olarak da, "Dizellerin pazar payının önümüzdeki dönemde yüzde 10'lara düştüğünü görebiliriz" dedi.