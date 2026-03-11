Canlı
        Haberler Spor Voleybol Savino Del Bene: 3 - Fenerbahçe Medicana: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Savino Del Bene: 3 - Fenerbahçe Medicana: 0 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Savino Del Bene'ye 3-0 yenildi.

        Giriş: 11.03.2026 - 23:50
        Fenerbahçe Medicana avantajı alamadı!

        CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye 3-0 mağlup oldu.

        Sarı-lacivertliler, Wanny Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 25-23, 31-29 ve 25-19'luk setlerle mağlup oldu.

        Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

