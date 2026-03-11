Savino Del Bene: 3 - Fenerbahçe Medicana: 0 | MAÇ SONUCU

Evinde boğazı kesilen kadının cinayet şüphelisi komşusu çıktı

Kocaeli'de komşusu Gül Dağ'ı boğazını keserek öldürüp, aldığı bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışınca yakalanan S.Ç.'nin evinde arama yapıldı. Aramada, 2 tabanca, 30 fişek, 3 yivsiz tüfek, farklı marka ve kalibrelerde toplam 811 av tüfeği fişeği ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu oluşturan bir bıçak ele geçirildi. (DHA)