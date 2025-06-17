Sebastian Szymanski'ye İtalyan kancası!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de, sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir performans sergileyen Sebastian Szymanski'ye 3 İtalyan ekibi talip oldu.
Teknik direktör Jose Mourinho ile devam kararı alan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
Kadrosunu güçlendirmek ve önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde, flaş ayrılıkların da yaşanabileceği belirtildi.
Bu kapsamda F.Bahçe'de istikrarlı bir performansa imza atan Sebastian Szymanski, İtalyan ekiplerinin gündemine geldi.
İTALYA'DAN 3 TALİP!
26 yaşındaki futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Lazio ve Napoli'nin ilgisinin olduğu öğrenildi.
EN AZ 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin, Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen Szymanski'nin bonservisinin 20 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 53 maça çıkan Polonyalı oyuncu, 7 gol - 9 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 795 dakika sahada kaldı.