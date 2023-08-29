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        Haberler Ekonomi Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: Hazırlıklar tam gaz devam ediyor - Teknoloji Haberleri

        Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: Hazırlıklar tam gaz devam ediyor

        BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X'den TEKNOFEST ile ilgili paylaşımda bulundu. 'Biz hazırlıklarımızı tamamladık' diyen Selçuk Bayraktar herkesi TEKNOFEST'e davet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 19:08 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:09
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        Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı
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        Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'le ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İstanbul'dan sonra Ankara'dayız. Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te. Yarın TEKNOFEST başlıyor. Şu anda son hazırlıklar tam gaz devam ediyor. TEKNOFEST yarın ruhuyla buluşacak. Herkesi aile boyu TEKNOFEST'e bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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        #TEKNOFEST
        #Selçuk Bayraktar
        #haberler
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