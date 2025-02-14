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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 24. haftasında oynayacakları Sivasspor maçı ile ilgili, "Bizim için çok önemli olan Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:04
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        "Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
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        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında yarın evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Top sürme çalışmaları ile devam eden idman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        "BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN SİVASSPOR MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

        Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir maça çıkacaklarını vurguladı. İnan, "Evet, bir haftan BAY geçtik bildiğiniz gibi. Şimdi Sivas maçı çok çok önemli bir maç bizim için. Aslında iyi bir seri yakalamıştık kendi sahamızda, kendi taraftarımıza birlikte. Güçlü bir oyunla maçları kazanmasını bildik. Galatasaray maçı belki bir kaza gibi oldu bizim için. Maçı kazanabilirdik de olmadı. Tabii geçmişte yaşamıyoruz. Şu an dediğim gibi çok çok önemli bir maç. Ve kendi sahamız ve seyircimiz önünde. İnşallah bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımız da o yönde oldu hep. İyi bir hafta geçirdik. Dediğim gibi aslında her şeyle hazırız. İnşallah oyuncular kendi performanslarını sahaya yansıtır. Ve maçı kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

        "İNŞALLAH TRANSFERLER BİZE FAYDALI OLUR VE LİGİ İYİ BİR YERDE BİTİRİRİZ"

        Transfer döneminde kadrolarına önemli takviyeler yaptıklarını söyleyen Selçuk İnan, "Bildiğiniz gibi önemli oyuncularımızı uzun süre kaybettik ilk yarıda. Defans oyuncularımız özellikle, oraya takviye yapabildik. Çok kolay olmuyor buralara transfer yapmak. Bunu daha önce de söyledim. Her açıdan zor oluyor ama şükürler olsun ki transferleri tamamladık. Yeni gelen oyuncular oldu, yollarımızı ayırdıklarımız oldu. Gidenlere teşekkür etmek istiyorum, emeklerine sağlık. Yeni arkadaşlarımız geldi. Semih de bunlardan bir tanesi son olarak gelen. İnşallah bize faydası olur. Önemli bir oyuncu önemli bir karakter, diğerleri gibi. İnşallah transferler bize faydalı olur ve ligi iyi bir yerde bitiririz" şeklinde konuştu.

        "BU ZORLU FİKSTÜRÜ İYİ BİR ŞEKİLDE GEÇİP SONRA HEDEF KOYMAK İSTİYORUZ"

        Ligde zor bir fikstüre girdikleriyle ilgili soruya da cevap veren İnan, "Tabii her maç zor. İlk yarı bu fikstürü yaşarken, bu maçları oynarken biraz zorlandık. Daha takımımız tam hazır değildi, oyuncularımız gelmemişti. Yine aslında yeni oyuncuların adapte olması belki biraz zaman alabilir ama en azından oturmuş bir oyunumuz var. Her maç zor. Artık birbirinden ayırmamak lazım. Ligin ikinci yarısı çok çok daha zor olacak. Bunu her röportajımda belirtmiştim ki her şey de doğru çıkıyor. Her takım birbirini yenebilir güçte artık. Ama dediğim gibi biz en azından bu zorlu fikstürü iyi bir şekilde geçip sonrasında hedef koymak istiyoruz. Hayal kurma zamanı gelir inşallah" diye konuştu.

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