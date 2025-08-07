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        Haberler Spor Futbol Sem Steijn: Çok zor bir maç bizi bekliyor! - Futbol Haberleri

        Sem Steijn: Çok zor bir maç bizi bekliyor!

        Feyenoord'un kaptanı Sem Steijn, "Çok karmaşık bir maç olacak. Birbirinizi tanıyamıyorsunuz ama bugün de öyleydi. Bence biz oradan (Kadıköy) çok etkilenmeyeceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 01:09 Güncelleme: 07.08.2025 - 01:09
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        "Çok zor bir maç bizi bekliyor!"
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        Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turu ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Maç sonrası Feyenoord’un orta saha oyuncusu Sem Steijn açıklamalarda bulundu.

        İkinci yarı performanslarının düştüğünü ifade eden 23 yaşındaki futbolcu, “Enerjimiz daha düşüktü. Görevimizi daha iyi yerine getirmedik. Defansif olarak daha geriye çekildik. Bunlara bakmamız lazım” şeklinde konuştu.

        İkinci maçın daha zor olacağını ifade eden Steijn sözlerini şu şekilde noktaladı:

        “Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu maçtan dolayı güvenimiz var, iyi bir his veriyor. Son dakika gol atmamız çok güzel oldu, modumuzu yükseltti. Çok karmaşık bir maç olacak. Birbirinizi tanıyamıyorsunuz ama bugün de öyleydi. Bence biz oradan (Kadıköy) çok etkilenmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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