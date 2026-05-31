        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a dönüyor

        Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a dönüyor

        Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, maaş bütçelerine uymaması nedeniyle Semih Kılıçsoy'la yolların ayrılacağını açıkladı. Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı genç oyuncu, Siyah Beyazlılar'a geri dönecek.

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 23:06 Güncelleme:
        Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a dönüyor!

        İtalya Serie A'da sezonu 14. sırada tamamlayan Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini, maddi şartların yeterli olmaması nedeniyle milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Geçtiğimiz sezon Cagliari'de satın alma opsiyonlu kiralık olarak top koşturan genç oyuncu, bonservisinin bulunduğu ve altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a geri dönecek.

        SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

        İtalyan ekibinin başkanı Giulini, "Folorunsho, Semih Kılıçsoy ve Mazzitelli'nin yüksek maaşları var. Biz ise maaş bütçesini sınırlayabildiğimiz için mali açıdan sürdürülebilir durumdayız. Bugün, tam maaşlarla, bu üçünden hiçbiri Cagliari'nin parametrelerine uymuyor." dedi.

        Cagliari'nin, bu açıklamanın ardından 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euro'luk opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

        Cagliari'de 25 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 kez ağları havalandırdı.

