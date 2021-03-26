Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 9. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir’in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.

Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir’e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz’e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel’in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.

Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol’u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo’nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...