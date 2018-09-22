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Şenol Güneş, Kadıköy'de galibiyete hasret!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında ligde çıktığı 20 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de 3 puan alamadı

22 Eylül 2018 Cumartesi, 11:56 | Güncelleme:

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 20 maçın 15'ini kaybederken, 5 beraberlik aldı. Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başına geçtiği 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda çıktığı ilk maçta Rıdvan Dilmen (2), Aykut Kocaman (2) ve Turhan Sofuoğlu'nun golleriyle sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Trabzonspor ile çalıştığı dört farklı dönemde Kadıköy'de 11 kez lig maçına çıkan Güneş, bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 4 beraberlik gördü.



BOLUSPOR'LA 3 YENİLGİ ALDI

Tecrübeli teknik adam, 1989-1992 yıllarında çalıştırdığı Boluspor'la Kadıköy'de çıktığı üç maçı da kazanamadı.

Boluspor, Güneş yönetiminde 1989-1990 sezonunda Henrik Nielsen'in golleriyle rakibine 2-0 yenilirken, bir sonraki sezon Guus Hiddink'in çalıştırdığı sarı-lacivertli takıma 2-1 mağlup oldu. Güneş idaresindeki Bolu temsilcisi, Kadıköy'e geldiği 1991-1992 sezonunda ise rakibine Aykut Kocaman ve Gerson'un golleriyle 2-0 kaybetti.

Şenol Güneş, 1997-1998 sezonunda Antalyaspor, 1998-1999'da Sakaryaspor, 2014-2015 sezonunda ise Bursaspor ile Kadıköy'den puansız ayrıldı.

KÖTÜ SERİSİ BEŞİKTAŞ'LA DA SÜRDÜ

Şenol Güneş, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş ile de Kadıköy'den eli boş döndü.

Güneş'in öğrencileri, Ülker Stadı'nda 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 yenilirken, bir sonraki sezon ise 0-0 berabere kaldı. Geçen sezon ki karşılaşmayı da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

KAZANAMADI AMA ŞAMPİYONLUKTAN ETTİ

Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla ligde Kadıköy'den galibiyet çıkaramamasına rağmen, Fenerbahçe'yi 2009-2010 sezonunda şampiyonluktan etti.

Son haftaya lider giren Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Daniel Güiza ile öne geçmesine rağmen Burak Yılmaz'ın attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

BURSASPOR'LA KUPA GALİBİYETİ VAR

Şenol Güneş, Süper Lig'de Ülker Stadı'nda galip gelememesine rağmen kupada Kadıköy'den istediğini Bursaspor'un başında almıştı.

Tecrübeli teknik adamın yönetimine Bursaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 21 Mayıs 2015'te Kadıköy'e geldi. Güneş'in takımı Kadıköy'den 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp finalist olmayı başardı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına ise çıkmadığı gerekçesiyle Kadıköy'de maçta hükmen 3-0 yenik ilan edildi.

MAÇLAR

Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımların Kadıköy'de oynanan Süper Lig maçlarındaki performansı şöyle:

Sezon Tarih Maç Skor
1998-1989 05.03.1989 Fenerbahçe-Trabzonspor 5-1
1989-1990 17.03.1990 Fenerbahçe-Boluspor 2-0
1990-1991 20.02.1991 Fenerbahçe-Boluspor 2-1
1991-1992 05.04.1992 Fenerbahçe-Boluspor 2-0
1993-1994 17.10.1993 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
1994-1995 04.03.1995 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
1995-1996 09.12.1995 Fenerbahçe-Trabzonspor 3-1
1996-1997 26.10.1196 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
1997-1998 22.11.1997 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-1
1998-1999 18.10.1998 Fenerbahçe-Sakaryaspor 3-0
2004-2005 30.04.2005 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-1
2009-2010 16.09.2010 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2010-2011 30.01.2011 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0
2011-2012 18.12.2011 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
2011-2012 15.04.2011 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0
2012-2013 21.09.2012 Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0
2014-2015 20.04.2015 Fenerbahçe-Bursaspor 1-0
2015-2016 29.02.2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
2016-2017 03.12.2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0
2017-2018 26.09.2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1
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