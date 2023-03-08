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Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    CENK TOSUN'A GELEN TEKLİF...

    "Bu konulara yönetim karar verir. Resmi olarak bilmiyorum ama Cenk bizim oyuncumuz. Kalmak istediğini biliyorum, kulübün de tutmak istediğini biliyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Diğer konular teferruat."

     
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    "Ama olağanüstü bir durum varsa o zaman konuşulacak bir şey yok. Şu anda bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. Transfer çok ciddi boyuttaysa konuşulur. "
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    "Cenk'i de, kulübü de mağdur etmeyiz. Her ikisi iyi niyetliyse bir noktada buluşurlar."
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    "TAKIM DOĞRU YOLDA"

    "3 tane kötü maç geçirdik. Arkasından bizi sevindiren gelişme Ankaragücü maçında oldu. O maçta oynadığımız son 3 maçın toplamından daha fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlar olumlu şeyler. Sonuç zor da gelse bunlar artılarımızdı. Takım doğru yolda ilerliyor. Fiziksel zihinsel ve psikolojik önem de var."
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    "Fiziksel olarak yükselişimiz var. Takımın iyi oyuncu eksikliği var. Bu bağlamda arayışlarımız var. Şu anda takımın bulunduğu konumdan memnun değiliz."
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    "HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"

    Cemre; havaya, suya ve toprağa düştü. Cemre baharın habercisi ama bir çiçekle de bahar gelmiyor. Biz Ankaragücü maçını yendiğimiz için de bahar gelmedi. Her şey yeni başlıyor.
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    GHEZZAL'IN DURUMU

    "Normal idmanlara başladı. Geçen hafta riski vardı. Bu hafta daha az risk var. Bu hafta da onu değerlendireceğiz."
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    N'KOUDOU AÇIKLAMASI

    "N'Koudou'ya hadi sen git değil ama gitmesinin herkes için iyi olacağını düşünüyorduk ama olmadı. Antrenmana çıkar ama daha çok dışında kalacak. Eğer elinden geleni yapar da kadroya girerse oynar. Sene sonunda devam etmeyeceğimiz görünüyor. Artık bir katkı beklemiyoruz. Bu hafta kadroda yoktu, gelecek hafta da olmayacağı görünüyor. Dışarda kalan oyuncular eğer iyi oynarsa kadroya girebilir."
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    PLAY-OFF AÇIKLAMASI

    "Play-off, puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar sezon başında yapılan şeylerdir. Sezon ortasında yapılan her şey hatadır. Ama olağanüstü bir olay olduğu için saygıyla karşılıyoruz. Ortak karar alınması lazım. Ne karar alınırsa saygı duyarız ama alınacak kararlar geleceği de etkileyebilir. Çok fazla dağınıklık oldu."
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    MERT GÜNOK AÇIKLAMASI

    Milli Takım hocasının aldığı her karar saygı duyarım. Birçok kaleci daha önce alındı. Yeni kaleciler var. Bizden alınan her oyuncudan gurur duyarız.
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    "MAÇ KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

    "Elimizde bir kadro oluştu. Bunların içinde en iyisini sahaya sürüp maç kazanmamız gerekiyor. Elimizde oynayamayan birçok oyuncu var. İyi oyuncularımız da var. Önemli olan verim almak. Beklenen sonuç alınmadığı için üzüntüler, eleştiriler oldu. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Takımı kulübü taşıyan burada kalmalı. "
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

    "VERİMİ GÖREMEZSEM OYNATMAM"

    "Yeni gelen tüm oyuncular yabancılık çekmedi. Sezon başında gelen oyuncularda hala sıkıntı çekiyorsak onlar için iyi düşünmemiz gerekiyor. Verimi göremezsem oyuncuyu oynatamam. Şampiyonluk için her şeyi söyleyebilecek güçlü bir kadro oluşturmak lazım. Bunu yaptığımız anda sisteme uyarız."
  • Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Cenk Tosun, N'Koudou, play-off...

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