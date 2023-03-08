N'KOUDOU AÇIKLAMASI

"N'Koudou'ya hadi sen git değil ama gitmesinin herkes için iyi olacağını düşünüyorduk ama olmadı. Antrenmana çıkar ama daha çok dışında kalacak. Eğer elinden geleni yapar da kadroya girerse oynar. Sene sonunda devam etmeyeceğimiz görünüyor. Artık bir katkı beklemiyoruz. Bu hafta kadroda yoktu, gelecek hafta da olmayacağı görünüyor. Dışarda kalan oyuncular eğer iyi oynarsa kadroya girebilir."