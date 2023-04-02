Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un artık kalmasına gerek yok

Fenerbahçe önünde kalan tek hedef olan Türkiye Kupası'nda da en az bir derbi oynayacağını düşünürsek o maçı ve kupayı Jesus ve Deus ile riske atamazsınız. Bu zamana kadar bu kulübe uygun bir oyun mantalitesi getirdiği için savunduğum Portekizli Hocanın iki maçta iki rakibinden 7 gol yiyerek kaybetmesi açıklanamaz.