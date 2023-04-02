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Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un artık kalmasına gerek yok

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

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  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Dakika 54, penaltı kazanıyorsunuz. 1-0 öndesiniz ve rakip 10 kişi kalıyor. Enner Valencia penaltıyı atsa 2-0 olacak ve maç büyük oranda bitecek. Peki ne oluyor Enner penaltıyı kaçırıyor. Olmaması gerek ama olabilir. Enner mental olarak bitiyor. 
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Akabinde Beşiktaş, Aboubakar ile bir pozisyona giriyor ve kaçırıyor. Bu sinyalden sonra Redmond'un ortasında Cenk golü attı. 10 kişi Beşiktaş 1-1 yaptı. Olur mu? Olabilir. Teknik direktör ne yapar? Sarı kartlı MHY'yi alır, 3'lüden 4'lüye döner ve pas yapmaya başlar. 10 kişilik rakibi yorar. 
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Peki Jesus ve Deus ne yaptı? Uyudu. 4 dakika sonra Redmond bir nefis asist daha yaptı ve 2-1 öne geçti 10 kişi Beşiktaş. 3 stoper, önlerinde Arao var ve 10 kişilik takımdan 2 gol yemişsin. O zaman 3'lünün manası ne ki? 
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Sonra bir de dripling üstüne mükemmel şutla 3-1 oldu. 10 kişilik takım son dakikalarda bir de 4. golü attı. Beşiktaşlılar tarihe geçen harika bir zafere imza attı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Evindeki iki derbide 7 gol yiyen takımın hocasının "aması fakatı" olmaz. Fenerbahçe'de kazanma zihniyetini getirdiğini düşündüğüm için "kalmalı" dediğim Jesus'un açıklanabilir tarafı kalmamıştır. Bugün itibarıyla yolların ayrılması daha doğru olur. 
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Fenerbahçe önünde kalan tek hedef olan Türkiye Kupası'nda da en az bir derbi oynayacağını düşünürsek o maçı ve kupayı Jesus ve Deus ile riske atamazsınız. Bu zamana kadar bu kulübe uygun bir oyun mantalitesi getirdiği için savunduğum Portekizli Hocanın iki maçta iki rakibinden 7 gol yiyerek kaybetmesi açıklanamaz.
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Maçı taktik anlamında konuşacaksak Beşiktaş'tan konuşmalıyız. Şenol Güneş yapması gerekenleri yaptı. 2. devre Ghezzal ve Gedson'u, görece "çıkmaz" denen iki oyuncusunu çıkarıp Redmond ile fark yarattı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Fenerbahçe'nin dağılması ve kendini kaybetmesi Beşiktaş'ı ilgilendirmez. Büyük bir zaferdir. Kutlamalılar. Bence ligi 2. bitirme konusunda da Fenerbahçe'den daha avantajlılar. 
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Ali Koç hala bir kupa istiyorsa ki o ihtimal için ilk maç perşembe Kayseri karşısında.. O maça bu teknik ekip çıkmamalı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

    Maalesef zihniyet değiştireceğini umduğumuz ve kısmen gördüğümüz bir hocanın takımının her büyük maçta lime lime dökülmesi takımı da konsantresini de tribünleri de kaybetmesine neden olur.
  • Serdar Ali Çelikler'den flaş sözler: Jesus'un artık kalmasına gerek yok! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı

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