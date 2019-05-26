Fenerbahçe Antalyaspor'u yendi ve ligi 46 puanla bitirdi. Başka bir deyişle Ersun Yanal; ligin 2. yarısında bu takım ile 30 puan topladı. Bu da maç başına 1.7 puan demektir.



Süper Lig şampiyonluğu için gereken puan ortalaması 2.2'dir. Bu da aşağı yukarı 75 toplam puan demektir ki şampiyon olursunuz.



Şimdi, gelecek yıl şampiyonluk için kalite standardının artırılıp, Yanal'a maç başı 2.2 ortalama aldırabilecek bir kadro verilmesi lazım.



Bakalım;



• Aslında Puyol ile uzak yakın alakası olmadığı görülen Sadık'ın bu takımın 4. hatta 5. stoperi olabileceğini görüp bir de değil, 2 stoper alacaksınız. Bunlardan biri mutlak savunma lideri olacak.



• Anlaşıldı ki Emre'nin de isteğiyle İrfan Can alınacak. Bu oyuncu benim gözümde Tolgay'ın sol ayaklısı. Tolgay 11 maç 0 gol 0 asist 0 isabetli şut ile oynadı. İrfan 2 gole katkı verir, o kadar. O zaman yanındaki defansif orta saha konusunda Jailson'dan çok önde bir isme ihtiyacınız var. İsmi geçen Fejsa'yı alabiliyorsanız iyi transfer olur.



• Yanı sıra, top taşıyan orta alan futbolcusu sadece belli yetenekleri olan ama belli özellikleri hiç gelişmemiş Eljif var. Ya tutup geliştireceksiniz ya da satacaksanız mutlak top taşıyabilen bir isme ihtiyacınız var. 8 numara diye kendimi boşa yırtmıyorum. Ozan Tufan'ın dönüşü avantaj.



• 2 net golcünün şart olduğu artık herkesçe malum. Biri bu sene kendini inanılmaz geliştiren Vedat Muriqi olsa bile diğeri tartışılmaz bir isim olmalı.



• Santrfor arkası Ekici ya da Zajc ile idare edemezsiniz. Bir kez daha ve ısrarla Talisca'yı kiralamaya çalışın diyorum. Eski Shakhtarlı Alex Texieira tarzı bir isim lazım.



• Sağ kanat Moses ve Dirar ile tamamdır.



• Sol kanada da mümkünse skora katkı verecek bir isim alınmalı.



• Nihayet ve en önemlisi kaleci. Volkan bırakmalı. Ama bu takıma ismi geçen Mert'ten daha da iyi bir kaleci alınmalı. Eğer Mert alınacaksa Batur-Ömer şirketi Footalent, Berke ve Harun'dan sonra 3. kalecilerini de satmış olacaklar.



Ayrıca bir kaleci antrenörü de şart.



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Tüm bunları yapamayacaksanız bırakmanız kendi adınıza daha iyi olur. Zaten sıfırlanmış krediniz ile ancak kendinizi yıpratırsınız.



Ersun Yanal'a maç başına bu sene eksik kaldığı 0.5 puan daha aldırabilecek kaliteli kadroyu vermelisiniz. Eğer siz üzerinize düşeni yapmazsanız hocanın performansını tam olarak değerlendiremeyiz.



Bir sözüm de maçtaki Fenerbahçe taraftarına..



Mehmet Topal'ı ıslıklamak ne demek? Onun gibi yüksek profesyoneli zor bulursunuz. Sene sonu ayrılabilir. Ama Topal gibi bir ismi yuhalamak abesle iştigaldir. 3 sene sonra onu da Emre gibi geri çağırırsınız benden söylemesi..