Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını yorumladı: "Ayasofya Stadı hayali!"

2. devre de kazanılabilirdi ama önemli değil. Sakatlık verilmeden, galibiyetle kapatılan her maç alkışlanır.

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Ayasofya Stadı hayalini yaşamak lazım. Hissetmek lazım. Bu yolda tüm önemli isimlere de ihtiyaç var. Batshu da onlardan biri. O da tıpkı Fred gibi bu ligin üstünde.. Tebrikler.. Devam..