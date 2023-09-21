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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını yorumladı: "Ayasofya Stadı hayali!" - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını yorumladı: "Ayasofya Stadı hayali!"

        Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı konuk ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçını 3-1 kazandı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin galibiyetini kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 22:20 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:20
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        Fenerbahçe Konferans Ligi şampiyonluğu hayalini kurmalı dediğimde "İmkansız hedefler koyuyor ki takımı-hocayı ve başkanı baskı altına alsın" diyen küçük zihniyetliler, uluslararası istatistik şirketlerinin bu kupadaki en büyük 2. favori olarak Fener'i göstermeleri sonrası susuverdiler.

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        İstanbul'un fethinin yıldönümünde Atina'daki Ayasofya Stadı'ndaki Konferans Ligi finali, her "Fenerbahçeliyim" diyenin hayali olmalı.

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        İşte istatistik bilimi ile takım kuran, her yıl büyük liglere oyuncu gönderen, bir çok uluslararası basın kuruluşuna konu olan Nordsjaelland'a karşı yarısı yedek kadronun nasıl kazandığı ortada.

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        Genç, atletik üstüne top oynamayı da bilen rakibe karşı Serdar Dijku tandemi, King ve Kent ile oluşturulmuş ön hattın uyumsuzluklarına karşın, Mert Hakan'a karşın ön alan presi ile rakibi sürklase edip devreyi tek pozisyon verip 2 gol atıp 2 de net kaçırarak tamamladılar.

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        2. yarı başında 3'ü bulunca biraz gevşeme biraz yorulma e biraz da şımarma ile hem gol yediler hem de oyunu kaybettiler.

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        Belki bir 5 dakika önce olsa daha iyi olurdu diyeceğimiz değişiklikler sonrası oyun üstünlüğü yeniden ele alındı. 2 net gol yine kaçırıldı.

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        2. devre de kazanılabilirdi ama önemli değil. Sakatlık verilmeden, galibiyetle kapatılan her maç alkışlanır.

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        Tek eleştirim Batshuayi'nin çıkarılmasına. Bozuldu adam. Haklıydı da. King yerine sol önde de kalabilirdi.

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        Ayasofya Stadı hayalini yaşamak lazım. Hissetmek lazım. Bu yolda tüm önemli isimlere de ihtiyaç var. Batshu da onlardan biri. O da tıpkı Fred gibi bu ligin üstünde.. Tebrikler.. Devam..

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