Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe riskli skorlar alırken demiştim ki "JJ ile kaybettiği kimliğini kazanıyor Fenerbahçe. Bir gün birinden 4-5 yiyecek. Ama o maçın ertesinde defansif ve korkulu bir düzenle sahaya çıkarsa o zaman desteğimi çekerim."

İşte Gaziantep maçında tam olarak bu oldu.