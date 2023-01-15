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Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 9 ve 90+1. dakikalarda Valencia kaydetti. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısındaki performansını değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

    Fenerbahçe riskli skorlar alırken demiştim ki "JJ ile kaybettiği kimliğini kazanıyor Fenerbahçe. Bir gün birinden 4-5 yiyecek. Ama o maçın ertesinde defansif ve korkulu bir düzenle sahaya çıkarsa o zaman desteğimi çekerim."

    İşte Gaziantep maçında tam olarak bu oldu.
  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

    Galatasaray maçından sonra saçma sapan bir düzenle sahaya çıktı Fenerbahçe. Görünüşte 4'lü oynuyorlardı ama öndekiler neydi ben anlayamadım. Arao'yu çözdüm. Savunma önündeydi. Peki Crespo neredeydi? MHY hangi mevkideydi? Batshuayi ne iş yaptı? 
  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

    Bu kadar soru işaretli bir 45'de Ertuğrul'un büyük hatasıyla skoru da buldular. Fenerbahçe bu sezon kötü maçlar oynadı. Ama kimliksiz ilk kez görüyorum. Bu kadar pozisyon yine veriyordu ama en az 5 pozisyon üretiyorlardı. Antep'e bir sürü pozisyon verdiler ve bu defa hiç bir şey üretemediler. 
  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

    JJ'yi ilk defa kenarda kötü görmedim. Ama ilk defa bu kadar vasat zihniyetle gördüm. 2. yarıda biraz daha top yapmak ister gibi olsalar da bunu yapacak kabiliyetli oyuncular yoktu sahada. Sonra bir kontrada futbol zekası sıfır olan Emre Mor ile Enner boş kaleye golü atamadılar. 
  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

    Dönüşte uydurulmuş 4. faul sonrası Antep beraberliği buldu. Sonrası tık nefes. 

    Emre Mor'un ya da Mert Hakan'ın yapıp da Arda Güler'in yapamadığı hiç bir şey yok. Takımın üzerinde baskı var ve bu baskıyı kırabilecek yegane isim Arda Güler'ken JJ'nin bu oyuncuyu ısrarla oynatmaması ya menajer problemidir ya da egodur. 
  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

    JJ bunu futbolla anlatamaz. Haaa tabi JJ kendini kovdurmak da istiyor olabilir. Sorun neyse bu hafta bir iki güne çözmek başkanın işi artık. Mutlak surette müdahale şart. Son dakikada Enner yine boş kaleye atamadı. "Maç gitti" derken Enner golü buldu. 
  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

    Fenerbahçe JJ'nin vasatlığına rağmen, final maçı oynayan Antep'e rağmen, kötü bir hakeme rağmen 3 puanı aldı. Hafta içi başkanın müdahalesi-konuşması ile yeniden başlanabilir.
  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı
  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı
  • Serdar Ali Çelikler, Gaziantep - Fenerbahçe maçını yorumladı

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