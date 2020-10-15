Geçen hafta bir maç oynandı. Son derece yanlış bir kararla Ümit Milli Takım (U21) G.Saray ile Florya'da hazırlık maçı yaptı.

• Maçın 65. dakikaları civarında Marcao ile U21 santraforu Halil İbrahim Dervişoğlu arasında bir itiş kakış yaşanıyor. İddiaya göre Marcao Halil'e tokat atıyor.

• Maçı sahanın üst kısmında, camların arkasında seyreden Fatih Terim, saha içindeki hocalar Levent Şahin ve Necati Ateş'e haber gönderiyor ve "Marcao'yu dışarı alın" diyor. Yetmiyor olayların yangına dönüşeceğini anlayınca "Maçı bitirelim" diyor.

• U21 hocası Tolunay Kafkas, Terim'den gelen öneriyle maçı bitirme kararına onay veriyor. Maç 70'de bitiyor.

• Bizi de aptal yerine koyup maçın aşırı yağmur nedeniyle bitirildiğine inanmamızı istiyorlar.

• Olay basına yansıyınca Tolunay Kafkas - G.Saray - Halil Dervişoğlu "İtiş-kakış var ama tokat yok" diyor. Maçın görüntüleri var ama yayınlanmıyor.

• İtiş kakış ile tikat arasında cezai uygulama farklılığı olduğundan kritik nokta burası. G.Saray taraftarı ve medyası Marcao savunmasına geçiyor. U21 oyuncusunun üzerinde milli forma varken tokatlanması kimsenin umurunda olmuyor.

• Hakem Çağdaş Altay, olayda Marcao'ya sarı kart gösteriyor. Sözlü ve yazılı olarak "Tokat yok" diyor. TFF de hakeminin raporuna göre hareket ediyor. Hakem camiasının en önemli gazetecilerinden Ömer Faruk Ünal, Türkiye gazetesindeki köşesinde "Tokat yok" resmi ideolojisine yakın bir yazı yazıyor.

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Dün (14 Ekim) Tahir Kum, Hürriyet gazetesindeki köşesinde tokat atıldığını; Marcao'nun Türk milli takım oyuncusunu resmen tokatladığını ve bu olayın görüntülerinin videoya alınan görüntülerde olduğunu yazıyor. Yazısında "Eğer ben yalan söylüyorsam ispatlamanız çok basit. Yayınlarsınız görüntüleri olur biter" diyor. Hürriyet gazetesinin en önemli spor yazarı bir iddiada bulunuyor; 2 gün bekliyorum ki birileri bir şey desin heyhat TFF sus pus. Tolunay Kafkas sus pus. Bana göre asıl sorumlu olması gereken Bakan Kasapoğlu sus pus.

Şimdi ben bir öneride bulunmak istiyorum. G.Saray medyası-lobisi-taraftarı olayın sadece Marcao'ya ceza boyutundalar. Olay daha vahim aslında. Neden daha vahim olduğunu da anlatacağım. Şimdi diyorum ki TFF çıksın açıklasın. Desin ki "hakem raporuna göre Marcao'ya ceza veremeyiz ama olayın gerçeği şudur..." Marcao'ya ceza falan verilmesin ama gerçek ortaya çıkarılsın.

Şimdi ben doğrudan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na; Spor Bakanı'na sesleniyor ve soruyorum:

◇ U21 milli takım oyuncusu, üzerinde milli forma varken tokatlandı mı tokatlanmadı mı bunu hiç merak etmiyor musunuz?

Sayın Bakan'ın bu soruyu kişilerden bağımsız dert edinmesi lazım.

Şimdi gelelim diğer sorulara. Hem TFF'ye hem de yine Spor Bakanı'na soralım:

■ Eğer tokatlama gerçekse Tolunay Kafkas - Halil İbrahim'e o açıklamayı yaptıranlar görevlerine devam edecek mi?

■ U21 ya da herhangi bir milli takım bir lig takımını hazırlama yeri midir? Bu kararı kim alıyor? Tolunay Kafkas, kendi başına bu kararı alıyorsa neye göre almıştır? Yok bağlı bulunduğu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'a sormuş ve onayı Altıntop vermişse Hamit Bey TFF başkanlığı hayaline veda etsin. Herkes unutsa ben unutturmayacağım bu hatalı kararını ve daha da mühimi arkasında duramayışını. Eğer kendisin de bilgisi yoksa Kafkas kimseye sormadan maçı ayarlamış demektir. O zaman da Hamit Altıntop'u zaten 'sallamamış' sonucu çıkar.

■ Gelelim Serdar Tatlı'ya.. Ey yeni MHK Başkanı, eğer tokatlama olayı gerçekse; hakem Çagdaş Altay bariz "tırsmış" ve daha hakemliğin başında eyyama bulaşmış demektir. Net bir biçimde yalan rapor yazmış demektir. Bu hakemin hakemliğinin bitirilmesi gerekir. Durum böyleyse, yani tokatlama varsa olması gereken budur.

Böylesine bir ortamda bu hakemi Akhisar - Menemenspor maçına kim atamıştır? Bu atama sizin bilginiz dahilinde midir? Eğer öyleyse siz de hakeminizin doğru söylediğine kefilsiniz. Tokatlama gerçek çıkarsa siz ne yapacaksınız ey Serdar Tatlı?

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Marcao'yu falan boşverin daha derin sorunlar var.

* Milli oyuncunun milli maçta tokatlanıp tokatlanmadığını dert etmeyen bir bakan var.

* Hakemi yalan rapor yazmış olma ihtimali yüksek bir TFF var.

* Yalan rapor yazıp yazmadığı muamma olan hakemine yemeyip içmeyip maç veren bir MHK var.

* Kafasına göre maç ayarlayan; kafasına göre 70'de maç bitiren bir hoca ve bağlı bulunduğu yönetim kurulu üyesi var.

Nereden tutsan elinde kalan bir durum var ve gerçeği arayan yok. Ama gerçeklerin önünde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var.