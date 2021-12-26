Serdar Ali Çelikler: MİM takımı

Galatasaray'a karşı 4-1 geriye düşen Fenerbahçe'de kaptan Alpaslan elini kaldırır ve takım arkadaşlarını yanına çağırıp, "Beyler bundan sonrası haysiyet meselesi. Taktik falan yok. Herkes bildiği gibi oynasın" der. Fenerbahçe maçı 4-4'e getirir. Bu efsanevi maç, F.Bahçe tarihine geçer. Günümüzde böyle bir şey olamaz. Futbol, tamamen teknik direktör eksenli, taktik ve strateji mücadelesine döndü. 'Hocasız da olur' yalanı Messi'li, Suarez'li Barca'nın Bayern'den 8 yediği gün en derin mezara gömüldü. Artık gerçek anlamda teknik adam çağındayız.

Evet, öncelikle kadrodur. Kaliteli oyuncu şarttır. Kaliteli oyuncular olmasa iyi futbol olmaz. Ama teknik direktör, yetenekli bir grubu ortak bir hedef doğrultusunda, belirli bir strateji ile ve en önemlisi taktik bilinçle götürme görevindedir. Teknik direktör, takımı tam anlamıyla yönetmekle yükümlüdür. Çok yetenekli müzisyenler de şefe ihtiyaç duyar. Kahraman askerler de komutana..



Fenerbahçe'yi 2 maçtır karşılaşmalara MİM hazırlıyor. M-esut / İ-rfan ve / M-ert Hakan'dan oluşan MİM, ilk maçlarında işi batırdılar. 9 kişilik Karagümrük'ü yenememe utancının en başta gelenlerinden oldular. Malatya maçına bu kez hak eden Crespo'yu 11'e koyarak başladılar. Valencia yerine Serdar Dursun; Nazım yerine de Osayi vardı. MİM ekibinden Mert Hakan'ın güzel asisti ile Novak skoru buldu. Sonrası saldım çayıra mevlam kayıra.. İnanılmaz bir serbest futbol vardı sahada. Herhalde para ödemesi ile ilgili sorunlar yaşıyorlar ki Malatya da 'öylesine' oynadı. Sadık ve Wallace dışındakiler işi çoktan bırakmışlar. Malatya düşmüş diyebiliriz.

İşte bu takım karşısında MİM'in kurduğu hocasız Fener, öylesine bir oyun oynuyordu. En az 5 kilo fazlası olan İrfan yerine oyuna giren Pelkas, ligin ilk devresinin son maçında ilk golünü atabildi. O da Vitorzedelerdendi. Attığı gole çok sevindi. Vitorzedeler'in başında geleni Mesut Özil; kendini sol kenara koymuştu. E hani Mesut hayatında sol kenar oynamamıştı? Kendi yaptığı takımda da mı yanlış yaptı?

F.Bahçe, bu yapısı ile sadece ligi falan bırakmış Malatya'yı yenerdi; yendi. 3 puan iyidir. Afyon kupa maçına da MİM hazırlar takımı. Vitorzede Burak Kapacak oynar muhtemelen. Oynamalı da.. MİM'ler iyi futbolcular. Kankaları Sosa ve Pelkas da öyle. Ama onları bir ahenkle oynatacak tatlı-sert bir teknik adamın önemini sanırım onlar da görmüştür. Yeni gelen hocaya sahip çıksınlar. Erol 1; Vitor 2 olur; bir daha olmaz..