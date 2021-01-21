Serdar Ali Çelikler yazdı: Mesut'a uygun oyun var mı?

Sivas'ta ilk 45 dakikayı izlerken yazımı kurguladım. Dedim ki okuyucularıma sorayım;

diyeyim ki: Maçın herhangi bir anında "Ah Mesut Özil sahada olsaydı da X - Y - Z futbolcunun o şahane koşularını değerlendirse, onlara uygun paslar atsa" dediniz mi? Ya da "Özil olsa A-B-C'nin girdiği ve değerlendiremediği pozisyonu değerlendirirdi" dediniz mi?

Muhtemelen cevaplar 'hayır, göremedik' diye gelecektir.

Fenerbahçe'nin Mesut'a uygun bir oyunu olmadığı gibi seyircisiz maçlarda kenardan gelen sesleri dinlerseniz takım hücuma kalktığında bir tane ses çıkmamasından da anlıyoruz ki herhangi bir hücum planı yok. Rakip hücum ettiğinde kulak kesilin, "Faul yok. Dikkat.. Falancaya oyna" gibi sesler gelirken takım hücumdayken tek ses çıkmıyor.

Adım gibi eminim Erol Bulut da Emre Belözoğlu da hatta oyuncular da "1 puan iyidir" diyorlardır. Sivas zor deplasman. Ve içeride iyi oynayan bir ekip. Sert ve hücum da bilen bir takım. "-10 derecede 1 puan iyidir" diyebilirsiniz lakin Sivas da iyi oynamıyordu.

Fenerbahçeli forvetlerin Novak'ın half space'lere sürekli yaptığı boş koşuları muhakkak görmeleri lazım. Son dakikalarda Pelkas şut deneyeceğine Novak'a çıkarsa 3 puan gelirdi.

Thiam'ın biraz sallandığı günde Enner de yorulunca öndeki atletizmin zayıflamasına neden oldu. Transfer olduğunda "önemli transfer" dediğim Samatta ne yazık ki hayal kırıklığına doğru gidiyor. Biri çok net 2 tane iyi pozisyonu harcadı.

Hala önde top tutma konusunda iyi ama golcülük konusunda epey gerilemiş. Thiam en önde daha etkili.

Sadık gayet iyi oynadı. Gustavo maçın en iyisiydi. Mert Hakan da çok iyi oynadı. Bence Pelkas çıkmalı Mert kalmalıydı. Lemos, yenilen golde yine izleyici pozisyondaydı. Sakatlanan Tisserand zaten süper güven veren bir isim değilken muhakkak ama muhakkak sağlam bir stoper alınmalı.

Sosa'nın dönüşü ve istekli dönüşü önemlidir. Gökhan Gönül'ün de neyi olduğunu öğrensek iyi olur. Beyin ameliyatı mı oldu?

Sivasspor atletizmini ve mücadele gücünü yeniden kazanmış. İşi bitirecek yerlerde kalite eksikliği dikkat çekti.

Yaşar Kemal Uğurlu çok iyi maç yönetti.