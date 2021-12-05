Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon ilk kez ligde bir müsabakada 4 gol kaydederken geceye Serdar Dursun'un hat-trick'i damga vurdu.

Oyuna 60'ta dahil olan milli golcü 10 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe'yi 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. 79. dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydeden Serdar, 90'da bir kez daha sahne aldı ve maçın sonucunu söyledi: 4-0. Tecrübeli golcü kariyerinin beşinci hat-trick'ini yaparken 28 dakikaya da 3 gol sığdırdı!

2017'DEN BU YANA İLK HAT-TRICK!

Serdar Dursun ayrıca 2017'den bu yana Fenerbahçe'de hat-trick yapan ilk golcü oldu. Sarı-lacivertli formayla bir maçta üç gol atan son isim Sivasspor ağlarını 3 kez sarsan Roberto Soldado olmuştu.