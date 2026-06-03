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        Haberler Magazin Seren Serengil: Hastalığını kabul etmek istemedi - Magazin haberleri

        Seren Serengil: Hastalığını kabul etmek istemedi

        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 66 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, Muhtar'ın son günlerinde rahatsızlığını kabul etmediğini ve doktora gitmeyi reddettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        "Hastalığını kabul etmek istemedi"

        Reha Muhtar, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz günlerde Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Muhtar, kalp yetmezliği tedavisi görüyordu. Muhtar, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Reha Muhtar'ın vefatının ardından Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Muhtar'ın son dönemdeki sağlık durumuna değinen Serengil, ünlü gazetecinin rahatsızlığını kabul etmekte zorlandığını ve tedavi süreçlerini reddettiğini belirtti.

        "DOKTORA GİTMEYİ ÇOĞU ZAMAN REDDETTİ"

        Serengil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Benim hayatıma girdiği noktada maalesef hem mental hem de bedensel sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir süreçti. En büyük savaşı belki de kendisiyleydi. Hastalığını kabul etmek istemedi, doktora gitmeyi çoğu zaman reddetti. Kendi doğrularıyla yaşadı, kendi kurallarıyla mücadele etti ve yine kendi bildiği gibi gitti. Hayatta en çok çocuklarını sevdi, sonra da Beşiktaş’ı. Onun gözlerinde çocukları her şeyden önce gelirdi. Sağlığının bozulduğu dönemlerde çocuklara bakamayacak duruma geldiğinde; bunu ona söyleyen, ben dahil herkese verdiği tepkilerle çevresindekileri üzse de, kimse durumunu bildiğinden ona kalpten kızamadı.

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        "KIZGINLIĞINDAN NASİBİMİ ALANLARDAN BİRİYDİM"

        Ben de zaman zaman onun kızgınlığından nasibimi alanlardan biriydim. Bazen beni de azarladı, bazen kırdı. Durumunu, sağlığının bozukluğunu ve karakteristik yapısını çok iyi bildiğimden hiçbir zaman alınmadım. Çocukların sağlığı ve yararı onun için de her şeyden önemliydi, o yüzden beni zamanla anlayacaktı biliyorum. Bugün Deniz ağlayarak beni aradı, karşılıklı telefonda ağlaştık. "Ne adamdı, hepimize neler yapardı, yine ona kızamazdık... Deniz, insan böyle bir durumda güzel günleri, güzellikleri hatırlıyor, Allah onu affetsin" dedi.

        "ALLAH TÜM GÜNAHLARINI AFFETSİN"

        Çünkü ölüm, bütün kırgınlıkların önüne geçen bir sessizlik bırakıyor insana. Bugün bir gazeteci değil sadece; bir baba, bir Beşiktaşlı, bir televizyon efsanesi ve hayatımıza iz bırakmış bir insan uğurlanıyor. Allah tüm günahlarını affetsin. Çocuklarına sabır, onu sevenlere güç diliyorum. Ve sana da hakkımı helal ediyorum Reha Muhtar.

        Reha Muhtar, 2001-2003 yılları arasında şarkıcı Nilüfer ile birlikteydi. İki ünlü isim, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti. Muhtar, 2008-2010 yılları arasında ise oyuncu Deniz Uğur ile hayatını birleştirdi. Usta gazetecinin bu ilişkisinden Mina ve Poyraz adında iki çocuğu bulunuyor.

        CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

        Reha Muhtar’ın cenazesinin yarın İstanbul’da Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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        #Seren Serengil
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